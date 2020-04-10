ÜCRET HER GÜN ARTIYOR

Bu verilen para yalnızca 150 euro ile de kalmıyor. Yoğunluk nedeniyle ortalama 1 hafta morgda tutulan cenazeler için her bir günü için 35 euro depo ücreti alındığı da ortaya çıktı. Cenazenin morgda beklediği süre zarfında ölüyü görmek isteyen yakınlardan 1 saatlik ziyaret için 50 Euro istendiği de ayrıca belirlendi.

Parisliler bu durumu skandal olarak değerlendirirken BFMTV'de gündeme getirilen ve Liberation gazetesinde de duyurulan olaya karşı Fransız yetkililerden hiçbir ses çıkmadı.