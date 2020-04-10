Fransa'yı vuran Koronavirüs salgını ülkedeki etkinliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Özellikle ülkenin metropol kesimlerinde ölüm ve yayılım artış gösterirken, sağlık sistemi de her geçen gün daha da büyük bir çöküntüye uğruyor.
Ülkedeki ölü sayılarının artışı nedeniyle morglarda boş yer bulamayan Fransa hükümeti, geçtiğimiz günlerde soğuk hava depolarını morglara çevirmişti. O depolardaki yerlerin, Koronavirüs nedeniyle ölen kişilere parayla satıldığı ortaya çıktı.
MORG ÜCRETİ 150 EURO
Durumun geldiği noktanın vehameti, daha önce İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in canlı yayında halka seslenişinde ortaya çıkmıştı. "Ellerinizdeki maskeleri bize getirin, onları sağlık çalışanlarına verelim" diyen bakan, sağlık sektörünün geldiği noktayı gözler önüne sermişti.
Benzer bir vaka da Rungis'te meydana geldi.Ülkenin en büyük gıda hali olan Rungis'in soğuk hava depoları devlet tarafından morglara çevrilmişti. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin cenazeleri buraya getirilirken, görevliler cenaze yakınlarından 150 euro morg ücreti talep ediyor.
ÜCRET HER GÜN ARTIYOR
Bu verilen para yalnızca 150 euro ile de kalmıyor. Yoğunluk nedeniyle ortalama 1 hafta morgda tutulan cenazeler için her bir günü için 35 euro depo ücreti alındığı da ortaya çıktı. Cenazenin morgda beklediği süre zarfında ölüyü görmek isteyen yakınlardan 1 saatlik ziyaret için 50 Euro istendiği de ayrıca belirlendi.
Parisliler bu durumu skandal olarak değerlendirirken BFMTV'de gündeme getirilen ve Liberation gazetesinde de duyurulan olaya karşı Fransız yetkililerden hiçbir ses çıkmadı.
ÖLÜM TİCARETİ
Fransız yetkililerin sessiz kaldığı bu olay karşısında Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anne-Sophie Pelletier, Fransa'da önce hiç yaşanmamış koronavirüs krizinde bazılarının ölüm üzerinden köşeyi döndüğünü açıkladı. Pelletirer devlet olarak ölüm ticareti yapılmasına karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Christoph Castaner ise devletin vatandaşlarına yardım götüremediği gerçeğini görmezden gelerek ülkedeki farklı etnik köken taşıyan vatandaşları hedef aldı.
GÖÇMENLERİ SUÇLADI
Castaner özellikle Senegal, Mali, Cezayir, Fildişi Sahili gibi ülke göçmen kökenlerini taşıyan vatandaşların ve Müslümanların koronavirüse karşı kendi aralarında organize olarak hareket etmesini eleştirerek "Toplumların komünleşerek, kendi gruplarını oluşturarak yaşamaya çalışması endişe verici. Bu durumun artarak yayılmasından korkuyorum. Böyle bir durumda toplumun bir araya gelmek yerine bazı grupların kendi içine kapanması ve toplumdan çekilmesine müsaade etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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