Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de polis 'coronavirüs' tedbirlerine uymayanları kıskaç ile yakalıyor

    etkisi altına alan Coronavirüs, tedbirleri de beraberinde getirince ortaya ilginç yöntemler çıkıyor. kontrol altında tutmaya çalışan polisi, yasağa uymayanları sosyal mesafeye de uyarak, kıskaç ile yakalıyor.

    Corona kıskacı
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, tedbirleri de beraberinde getirince ortaya ilginç yöntemler çıkıyor. kontrol altında tutmaya çalışan polisi, yasağa uymayanları sosyal mesafeye de uyarak, kıskaç ile yakalıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Nepal'de polis 'coronavirüs' tedbirlerine uymayanları kıskaç ile yakalıyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri