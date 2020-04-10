Nepal'de polis 'coronavirüs' tedbirlerine uymayanları kıskaç ile yakalıyor
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, tedbirleri de beraberinde getirince ortaya ilginç yöntemler çıkıyor. Sokakları kontrol altında tutmaya çalışan Nepal polisi, yasağa uymayanları sosyal mesafeye de uyarak, kıskaç ile yakalıyor.
Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, tedbirleri de beraberinde getirince ortaya ilginç yöntemler çıkıyor. Sokakları kontrol altında tutmaya çalışan Nepal polisi, yasağa uymayanları sosyal mesafeye de uyarak, kıskaç ile yakalıyor.
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