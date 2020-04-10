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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    Kovid-19 kabilesine bile ulaştı

    Tüm dünyayı etkisi alan Corona salgını, 'nın Amazon bölgesinde dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşayan kabilesine bile ulaştı. yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığını doğruladı.

    Ama'son'
    Tüm dünyayı etkisi alan Corona salgını, 'nın Amazon bölgesinde dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı. yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığını doğruladı. Gencin, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine bağlı Boa Vista kentindeki hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini açıklandı.

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