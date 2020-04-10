Tüm dünyayı etkisi alan Corona salgını, Brezilya'nın Amazon bölgesinde dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı. Brezilyalı yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığını doğruladı. Gencin, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine bağlı Boa Vista kentindeki hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini açıklandı.
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