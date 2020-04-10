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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    'de koruyucu ekipman eksikliğinden dolayı çöp torbasıyla çalışan 3 hemşire coronavirüse yakalandı

    'nin Harrow bölgesinde bulunan 'nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıktı. 3 hemşirenin de Coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Vay 'Ada'sını!
    İngiltere'nin Harrow bölgesinde bulunan 'nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıktı. 3 hemşirenin de Coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Genç kadınlar, uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

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