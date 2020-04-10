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    • 10.04.2020 18:16
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    • 10.04.2020 18:16
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    'da salgını tüm eyaletlere yayıldı

    'daki 34 eyaletin tamamına yeni tip ün (Kovid-19) yayıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde can kaybının 26 artışla 306’ya, virüs bulaşanların sayısının ise 219 artışla 3 bin 512’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

    O ülkede virüs tüm bölgeye yayıldı!

    'daki 34 eyaletin tamamına yeni tip ün (Kovid-19) yayıldığı bildirildi.

    Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede şu ana kadar virüsün görülmediği tek yer olarak kalan Gorontalo eyaletinde de vakaya rastladıklarını açıkladı.

    Gorontalo'daki vakayla ülkenin 34 eyaletinde Kovid-19 bulunduğunu belirten Yurianto, tüm eyalet yetkililerine hükümetin geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar düzenlemesinin bölgelerinde uygulanması için Sağlık Bakanlığına talepte bulunmasını istedi.

    CAN KAYBI 26'YA YÜKSLEDİ
    Yurianto, ülke genelinde can kaybının 26 artışla 306'ya, virüs bulaşanların sayısının ise 219 artışla 3 bin 512'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

    İlk olarak başkent Cakarta'da bugün uygulanmaya konulan ve zaruri olmayan hizmetlerin sınırlanmasını içeren ilgili kısıtlamalar, 23 Nisan'a kadar geçerli olacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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