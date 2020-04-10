Dünya Sağlık Örgüt Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin komşu ve başka ülkelere yaptığı tıbbi yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

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