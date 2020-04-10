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    • 10.04.2020 20:42
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    Dünya Sağlık Örgütü'nden ve Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, 'nin komşu ve başka ülkelere yaptığı tıbbi yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

    DSÖ'den Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür

    , 'nin komşu ve başka ülkelere yaptığı tıbbi yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Detaylar gelecek...

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