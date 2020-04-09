Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 279 yükseldi
Son dakika haberine göre, İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 610 ölüm gerçekleşti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279 oldu. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.
İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 610 ölüm gerçekleşti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279 oldu.
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