Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.04.2020 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 19:11
    ABONE OL

    Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 279 yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da ten son 24 saatte 610 ölüm gerçekleşti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279 oldu. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 279 yükseldi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri