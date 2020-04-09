Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.04.2020 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 19:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'de nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 978 oldu

    Son dakika haberine göre, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Avrupa'ya kabus gibi çöktü. 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu.

    İngiltere'de ölü sayısı 8 bine dayandı!

    Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Avrupa'ya kabus gibi çöktü.

    İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 7 BİN 978'E YÜKSELDİ
    İngilitere'de yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı.

    Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu.

    Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı.

    "VİRÜSTE HENÜZ TEPE NOKTASINA ULAŞMADIK"
    Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi.

    En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda üçüncü geceyi geçiren Başbakan Johnson'ın iyileşmeye devam ettiği ve moralinin yerinde olduğu belirtildi.

    HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI
    İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

    23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

    Kovid-19 testleri, 'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

    Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda oksijen tedavisi uygulanan Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

    DÜNYA GENELİ CANLI KORONAVİRÜS HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 978 oldu
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri