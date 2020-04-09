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    • 10.04.2020 00:36
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    Son dakika: Ekvador ve Peru'da ten ölenlerin sayısı artıyor

    Yeni tip salgını kaynaklı ölenlerin sayısı ülkesi Ekvador'da 272'ye yükseldi. Peru'da da 138 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

    Ekvador ve Peru'da Kovid-19'dan ölenler artıyor

    Yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı ülkeleri Ekvador'da 272'ye, Peru'da ise 138'e yükseldi.

    Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 272'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 965'e ulaştı.

    PERU'DA VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI
    Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 138'e, vaka sayısı ise 5 bin 256'ya çıktı.

    Ülkede salgından en çok etkilenen başkent Lima'da ise vaka sayısı 3 bin 704'e ulaştı.

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