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    • 10.04.2020 00:38
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    Son dakika: 'da son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 141 kişi öldü

    'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölenlerin sayısı 941'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1930 artarak 17 bin 857'ye yükseldi.

    Brezilya'da koronavirüsten ölümler artıyor

    ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

    Brezilya ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 941'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1930 artarak 17 bin 857'ye yükseldi.

    Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

    Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

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