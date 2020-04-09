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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    ’den yeni akım!

    Dünyaca ünlü futbolcuların "evdekal" çağrısına karşı tuvalet kağıdı sektirme akımı videoları dikkat çekti. Ünlü tenisçi , bu akımlara bir yenisini daha ekledi. Federer'in raketle duvarda top sektirdiği anlar kısa sürede etkileşim aldı.

    Federer’den yeni akım!
    Dünyaca ünlü futbolcuların "evdekal" çağrısına karşı tuvalet kağıdı sektirme akımı videoları dikkat çekti. Ünlü tenisçi , bu akımlara bir yenisini daha ekledi. Federer'in raketle duvarda top sektirdiği anlar kısa sürede etkileşim aldı. İsviçreli tenisçi, ülkesinde zor durumda olan ailelere 1 milyon dolar bağış yapacağını açıklamıştı.

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