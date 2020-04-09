ABD New York'ta yaşayan Champion Pizza'nın kurucusu Hakkı Akdeniz, Coronavirüs salgını nedeniyle tüm öğrencilere Soha'daki mekanında bedava pizza vermeye başladı. Evsizleri de unutmadı. Her pazartesi ve Çarşamba günleri onlara yemek götürüyor. ABD New York'ta yaşayan Champion Pizza'nın kurucusu Hakkı Akdeniz, Coronavirüs salgını nedeniyle tüm öğrencilere Soha'daki mekanında bedava pizza vermeye başladı. Evsizleri de unutmadı. Her pazartesi ve Çarşamba günleri onlara yemek götürüyor.
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