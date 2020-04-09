Ölüm kol geziyor!

Coronavirüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Sağlık sistemi çöktü, adeta tabutları koyacak yer kalmadı. Ülke, Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakıldı. Yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, AB'nin salgından etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.
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