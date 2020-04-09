Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ölüm kol geziyor!

    Coronavirüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı 'da 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. sistemi çöktü, adeta tutları koyacak yer kalmadı.

    Ölüm kol geziyor!
    Coronavirüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı 'da 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. sistemi çöktü, adeta tutları koyacak yer kalmadı. Ülke, Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakıldı. Yapılan bir araştırma, halkın büyük bölümünün, AB'nin salgından etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarına verdiği yanıtlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Ölüm kol geziyor!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri