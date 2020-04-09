Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen ile birlikte 'Tek Dünya: Birlikte Evde' başlığı altında, Coronavirüs ile mücadeleye destek konseri verecek. Gaga'nın küratrölüğünü yaptığı konsere Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, Paul McCartney, gibi isimler katılacak...
Billie Eilish
Billie Eilish
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