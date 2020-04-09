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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Hasta öldü virüs yaşıyor

    Coronavirüs ile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiden 19 gün sonra test amaçlı örnek alındı. Yapılan testin sonucunda Coronavirüsün 19 gün insan vücudunda yaşayabildiği ortaya çıktı.

    Hasta öldü virüs yaşıyor
    Coronavirüs ile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiden 19 gün sonra test amaçlı örnek alındı. Yapılan testin sonucunda Coronavirüsün 19 gün insan vücudunda yaşayabildiği ortaya çıktı.

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