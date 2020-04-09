Hasta öldü virüs yaşıyor

Coronavirüs ile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiden 19 gün sonra test amaçlı örnek alındı. Yapılan testin sonucunda Coronavirüsün 19 gün insan vücudunda yaşayabildiği ortaya çıktı.
Coronavirüsile ilgili şok bir bilgi daha ortaya çıktı. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiden 19 gün sonra test amaçlı örnek alındı. Yapılan testin sonucunda Coronavirüsün 19 gün insan vücudunda yaşayabildiği ortaya çıktı.
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