Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.

"KORONAVİRÜS KRİZİNDE BAZILARI ÖLÜM ÜZERİNDEN KÖŞEYİ DÖNÜYOR"





Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Anne-Sophie Pelletier, Fransa'da önce hiç yaşanmamış koronavirüs krizinde bazılarının ölüm üzerinden köşeyi döndüğünü açıkladı.



"SOĞUK HAVA DEPOSU VEFAT EDENLERİ YIĞMAK İÇİN AÇILDI

Anne-Sophie Pelletier, Fransa'da vefat eden birini toprağa vermek için 6 gün sürelerinin olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Koronavirüs ile birlikte bu süre uzatıldı ve belki duymuşsunuzdur Rungis'in soğuk hava deposu (ifadem için bağışlayın ama durum bu) vefat edenleri yığmak için açıldı."



"AİLE; MORGDA FAZLADAN HERGÜN İÇİN 35, YAKINLARINI GÖRMEK İÇİN DE 50 EURO ÖDEMEK ZORUNDA…"

"İşte densizlik tam burada başlıyor. Tabut buraya girdiğinde aile 250 Euro ödemek zorunda. Fazladan her gün için aileler 35 Euro daha ödemek zorunda. Yakınlarını görmek için 50 küsur Euro.."





"BAZILARI ÖLÜM ÜZERİNDEN KÖŞEYİ DÖNÜYOR"











"ÖLÜMÜN ASLA TİCARETİ OLMAZ" "Daha önce hiç yaşanmamış bu virüs krizinde bazıları ölüm üzerinden köşeyi dönüyor. Ölüm halkın kucağına gelmeli. Ölülerini kaybetmenin ızdırabını çeken aile, bugün önemli finansal giderlerin acısını da çekiyor."

"Ne zaman aileler ölülerini gerektiği gibi gömmek için banka kredisi alacak merak ediyorum. Yanıtınız şu olacak biliyorum, zaten bu yapılıyor. Öyleyse ölümün asla bir ticaret olamayacağı tam anlamıyla halka yönelik bir siyasetimiz olsun."

FRANSA'DA VAKA SAYISI 12 BİN 210, VAKA SAYISI 31 BİN 415

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.



Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 286 artışla 86 bin 334 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 31 bin 415'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 117 bin 749'a ulaştığını söyledi.

SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ VURDU

Fransa'da; akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin protestoları 17 Kasım 2018 tarihinde başladı. Eylemler, sağlık sektörünü de etkiledi.



HASTANELERİN DE ACİL SERVİSLERİ GREVE GİTMİŞTİ

2019 Mayıs'ında hastanelerin acil servisleri greve gitmiş ve ülkedeki hastanelerin yarısı greve katılmıştı. Eylemler sırasında geceleri acilde doktor bulmanın zor olduğu, hastaların geç saatlere kadar hastanede bekledikleri basına yansımıştı.



Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor. Başkentin çok sayıdaki sokakları, toplanmayan çöplerin bulunduğu konteynerler ile doluydu.