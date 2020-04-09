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    • 09.04.2020 23:46
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    • 09.04.2020 23:47
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    () 'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek

    'deki Sözcüsü , Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemeleri temini için çağrısında bulundu. (), 'e yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) teşhisinde kullanılmak üzere test malzemeleri göndereceği açıkladı.

    DSÖ Filistin'e koronavirüs teşhis kiti gönderecek

    (), 'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemeleri göndereceği açıkladı.

    DSÖ Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh, "DSÖ, Filistin'deki sağlık sektörünü desteklemek için 'den Kovid-19 teşhisinde kullanılan bin kişilik test malzemesi satın aldı." dedi.

    Malzemelerin gelecek hafta abluka altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki 'ya ulaştırılacağını aktaran Subh, gönderilecek yardımların acil ihtiyaçları karşılayacağını, 'den de 19 bin kişiye yetecek malzeme geleceğini aktardı.

    GAZZE'DEN "ACİL KORONAVİRÜS TEST KİTİ GÖNDERİLMESİ" ÇAĞRISI
    Öte yandan Gazze'deki Filistin Sözcüsü , düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemeleri temini için çağrısında bulundu.

    Kudra, Gazze Şeridi'ndeki test malzemelerinin tükendiği uyarısını yineledi.

    Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

    , yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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