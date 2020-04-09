Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınının binlerce can aldığı İspanya'da, Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra'da vaka görülmedi. Kasabadakilere evden çıkılmaması tavsiye ediliyor. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, "Bugüne kadar hiçbir bulaşma ya da virüs görülmedi. Salgın ortaya çıktığında bir takım önlemler aldık. Bunların bir tanesi de şehirdeki hareketliliği ve araç giriş çıkışıdır. 4 girişten, birini açık bıraktık. Bu işin sırrı 24 saat dezenfekte yapmak. Çamaşır suyunun ham maddesi ile suyu karıştırarak hazırlanan dezenfektanla temizlik yapıyoruz. Sıfır temas ve halkın duyarlı olması da bizi bu salgına karşı korudu" diye konuştu.
Santiago Galvan
Santiago Galvan
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