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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs salgınının binlerce can aldığı 'da de 'da hiç vaka görülmedi

    etkisi altına alan Coronavirüs salgınının binlerce can aldığı 'da, Cadiz kentine bağlı de 'da vaka görülmedi. Kasabadakilere evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.

    Corona giremez!
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınının binlerce can aldığı 'da, Cadiz kentine bağlı de 'da vaka görülmedi. Kasabadakilere evden çıkılmaması tavsiye ediliyor. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı , "Bugüne kadar hiçbir bulaşma ya da virüs görülmedi. Salgın ortaya çıktığında bir takım önlemler aldık. Bunların bir tanesi de şehirdeki hareketliliği ve araç giriş çıkışıdır. 4 girişten, birini açık bıraktık. Bu işin sırrı 24 saat dezenfekte yapmak. Çamaşır suyunun ham maddesi ile suyu karıştırarak hazırlanan dezenfektanla temizlik yapıyoruz. Sıfır temas ve halkın duyarlı olması da bizi bu salgına karşı korudu" diye konuştu.


    Santiago Galvan

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