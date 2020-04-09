Tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da en çok İspanya ve İtalya'yı etkiledi. İtalya'da 17 bin İspanya'da ise 15 bin kişi hayatını kaybetti. İki ülkede 300 bine yakın kişi enfekte oldu. Sosyal bilimcilere göre İtalya ve İspanya'nın kıtanın pandemiden en çok etkilenen ülkeler olmasının sebebi iki ülkede de aile büyükleri ile birlikte yaşama geleneği. Avrupa'nın diğer ülkelerinin aksine İspanya ve İtalya'da çoğu yetişkin ebeveynleriyle birlikte yaşıyor.

YÜZDE 67 AİLESİYLE YAŞIYOR

Uzmanlar Avrupa kültürüyle bağdaşmayan aileyle yaşamını sürdürmeyi ekonomik gerekçelere bağlıyor. New York Times'ın haberine göre İtalya ve İspanya'da ekonominin son yıllarda kötüye gitmesi çoğu genci ailesiyle beraber yaşamak zorunda bıraktı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre ebeveynleriyle yaşayan İtalyanların oranı yüzde 67, İspanyolların oranı ise yüzde 62.

OKULLARIN TATİL OLMASI HATAYDI

İtalya dünyada en fazla yaşlı nüfusa sahip ülkelerden biri. Nüfusunun yüzde 23'ünü 65 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturuyor. Uzmanlara göre İtalya'da okulların kapanması büyük bir riskti. Çünkü çoğu ebeveyn işe giderken çocuklarını evde anneanne veya dedesiyle bırakmak zorunda kaldı. Bu da salgının kolayca taşıyıcı olabilecek çocukların yaşlılarla yakın temasına yol açarak salgının yayılmasını hızlandırdı.

Salgının kültürel yaşama dair bazı alışkanlıklar nedeni ile daha hızlı yayılmış olabileceğini iddia eden sosyal bilimcilerin başka iddiaları da var. Salgının Japonya'da çok hızlı yayılmamasının nedeni el sıkışmak yerine eğilmeleri bunlardan biri.