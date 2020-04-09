Ada’da rekor kayıp: 938 ölü

İngiltere'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Ülkede 938 kayıp ile bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi. İngiltere'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Ülkede 938 kayıp ile bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.
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