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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Ada’da rekor kayıp: 938 ölü

    'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Ülkede 938 kayıp ile bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.

    Ada’da rekor kayıp: 938 ölü
    İngiltere'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı. Ülkede 938 kayıp ile bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.

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