Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.04.2020 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 22:08
    ABONE OL

    ve Rus savaş uçaklarından tehlikeli yakınlaşma

    Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi. Önlemenin, 'nın kuzeyinde üzerinde yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya 'nın ulusal hava sahasını ihlal etmediği de kaydedildi.

    Alaska'de tehlikeli yakınlaşma

    Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

    ABD UÇAKLARIYLA ÖNLEME YAPILDI
    Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan yazılı açıklamada, "Alaska Tanımlanmış Hava Savunma Sahası"na giren 'ya ait 2 "IL-38" tipi denizaltısavar uçağına ABD savaş uçaklarıyla önleme yapıldığı ifade edildi.

    Önlemenin, 'nın kuzeyinde üzerinde yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya 'nın ulusal hava sahasını ihlal etmediği de kaydedildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya ABD ve Rus savaş uçaklarından tehlikeli yakınlaşma
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri