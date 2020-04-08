Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti. Ayrıntılar geliyor...
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