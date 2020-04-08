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    • Dünya
    • 08.04.2020 23:18
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    • 08.04.2020 23:19
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    Son dakika: Kovid-19 nedeniyle 'de 2 haftalık ilan etti

    Son dakika haberine göre, öncülüğündeki koalisyon güçleri, salgını nedeniyle 'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ilan etti.

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