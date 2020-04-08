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    • 08.04.2020 18:01
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    Son dakika: 'da testi pozitif çıkan hastası kaçtı sağlık görevlileri kovaladı

    Son dakika haberi... ’da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, corona virüs (virüs) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. , hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Testi pozitif çıkınca kaçtı
    Olay, 'nın Arzamas kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu belirtilen virüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.


    Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.



    , hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



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