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    • 08.04.2020 11:01
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    : 'dan flaş koronavirüs açıklaması: Atlantik Okyanusu'nda karantinadalar

    haberine göre Savunma Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Atlantik Okyanusunda bulunan Charles De Gaulle uçak gemisinde, 40 denizcinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

    O ülkeden flaş açıklama: Okyanusta karantinadalar

    Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransaz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles De Gaulle uçak gemisinde, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantina alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi. Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor ve 23 Nisan'da Fransa'nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.

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