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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    'da 'Corona' katliamı!

    'da eşi ile kendisini karantina altına alan 31 yaşındaki önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı. İsteği dikkate alınmayan öfkeli adam, ve çiftini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. 3 kişiyi daha katletti.

    Corona
    Rusya'da eşi ile kendisini karantina altına alan 31 yaşındaki önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı. İsteği dikkate alınmayan öfkeli adam, ve çiftini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. 3 kişiyi daha katletti. Yakalanan Franchikov, olayı hatırlamadığı ileri sürdü.



    Yevgeny ve Kristina Tabunov

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