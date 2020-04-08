Rusya'da eşi ile kendisini karantina altına alan 31 yaşındaki Anton Franchikov önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı. İsteği dikkate alınmayan öfkeli adam, Yevgeny ve Kristina Tabunov çiftini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. 3 kişiyi daha katletti. Yakalanan Franchikov, olayı hatırlamadığı ileri sürdü.
Yevgeny ve Kristina Tabunov
Yevgeny ve Kristina Tabunov
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