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    • Dünya
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    • 08.04.2020 23:57
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    'de ten ölenlerin sayısı 73'e yükseldi!

    Çin'de ortaya çıkan dünya genelinde hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e çıktı.

    İsrail'de ölü sayısı artıyor!

    Çin'de ortaya çıkan dünya genelinde hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

    ÖLÜ SAYISI 73'E YÜKSELDİ
    Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 73'e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 404'e ulaştığını kaydetmiş, 801 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

    İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

    Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

    Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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