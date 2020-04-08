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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    Irkçı virüs! Coronavirüs, ’deki siyahileri daha çok etkiledi...

    Coronavirüs, ’deki siyahileri daha çok etkiledi. Şikago’da ölenlerin çoğu kökenliydi. Bu veri, “Virüs siyahilere daha mı çok etki ediyor?” sorusunu akıllara getirdi.

    Irkçı virüs!
    Amerika Birleşik Devletleri, Coranavirüs'ün merkezi haline geldi. Şikago kentinde salgın nedeniyle şu ana kadar 98 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 72'si kökenli Amerikalı siyahilerdi.



    Şikago Kamu Sağlığı Başkanı Dr. Allison Arwady, kentte beyazlar ile siyahilerin yaşam oranları karşılaştırıldığında, siyahilerin ortalama 8.8 yıl daha az yaşadıklarının görüldüğünü söyledi.



    DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
    Şikago Belediye Başkanı Lori Lightfoot Coronavirüs'ün siyahi toplumu özellikle vurduğunu itiraf etti. Lightfoot, sosyal mesafenin korunması i alışveriş merkezleri ve dükkanlarda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Belediye Başkanı Lightfoot, tekel bayilerinin önünde toplanmayı da yasaklayabileceklerini belirtti.



    DSÖ PATLADI
    ABD Başkanı Trump, virüs salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü () sert bir dille eleştirdi. Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



    Siyah nüfusun yoğun olduğu , New Orleans, Detroit ve Milwaukee gibi şehirlerde virüs hızla yayılıyor. ABD'de şu ana kadar 370 bin vaka ve 11 bin ölü bulunuyor.


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