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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    Asıl mesleği doktorluk olan güzellik kraliçesi hastanede göreve başladı

    salgını ile mücadelesini sürdürürken, 'de asıl mesleği doktorluk olan güzellik kraliçesi hastanede göreve başladı.

    Kral hareket!
    Dünya Coronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, 'de asıl mesleği doktorluk olan güzellik kraliçesi hastanede göreve başladı. İngiltere'nin güzellik kraliçesi 'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Mesleği doktorluk olan genç kadın, takdir toplayan bir davranışa imza attı.



    Mukherjee, eski hastanesi Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'ndeki meslektaşlarından, Coronavirüs sürecinde yaşadıklarına dair mesajlar aldı ve işe tekrar dönmeye karar verdi.

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