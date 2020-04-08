Dünya Coronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, İngiltere'de asıl mesleği doktorluk olan güzellik kraliçesi hastanede göreve başladı. İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin asıl mesleğinin modellik olmadığını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Mesleği doktorluk olan genç kadın, takdir toplayan bir davranışa imza attı.
Mukherjee, eski hastanesi Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'ndeki meslektaşlarından, Coronavirüs sürecinde yaşadıklarına dair mesajlar aldı ve işe tekrar dönmeye karar verdi.
Mukherjee, eski hastanesi Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'ndeki meslektaşlarından, Coronavirüs sürecinde yaşadıklarına dair mesajlar aldı ve işe tekrar dönmeye karar verdi.
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