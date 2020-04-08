Coronavirüs salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da bilanço her geçen gün artıyor. İspanya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 13 bin 798'e yükselirken, vaka sayısı 140 bin 510'a ulaştı. İtalya'da ise hastaneler doldu taştı, tabutları koyacak yer kalmadı. Avrupa Birliği (AB) Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, "AB ülkelerinden gelen destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi" açıklamasını yaptı.
İtalya'da bazı hastanelerde yer bulunamadığı sebebiyle hastaların tedavisine bahçede devam edildi.
İtalya'da bazı hastanelerde yer bulunamadığı sebebiyle hastaların tedavisine bahçede devam edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.