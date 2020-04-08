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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    'den itiraf gibi 'coronavirüs' açıklaması: Destek yetersizdi

    Coronavirüs salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da bilanço her geçen gün artıyor. 'da virüs nedeniyle ölü sayısı 13 bin 798'e yükselirken, vaka sayısı 140 bin 510'a ulaştı. 'da ise hastaneler doldu taştı, tutları koyacak yer kalmadı. (AB) , "AB ülkelerinden gelen destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi" açıklamasını yaptı.

    Virüs Avrupa’da!
    Coronavirüs salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da bilanço her geçen gün artıyor. 'da virüs nedeniyle ölü sayısı 13 bin 798'e yükselirken, vaka sayısı 140 bin 510'a ulaştı. 'da ise hastaneler doldu taştı, tutları koyacak yer kalmadı. (AB) , "AB ülkelerinden gelen destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi" açıklamasını yaptı.



    İtalya'da bazı hastanelerde yer bulunamadığı sebebiyle hastaların tedavisine bahçede devam edildi.

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