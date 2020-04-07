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    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
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    ve skandala imza attı! Polise yakalandılar...

    lar ve bir skandala imza attı. Karantina kuralları kapsamında evde kalmaları gereken ikili, polise yakalandı.

    Coronavirüs, 'ye sıçradı. Karantina başladı. Uyarıları ciddiye almayan ve dışarı çıktı. Pretsbury 'nda turlamaya başladı. Polise yakalanan ikil olay çıkardı, Ada'da ortalık karıştı.



    Öte yandan olaydan bir gün önce 2 bin pound karşılığında evine 2 eskort kadın çağırdığı için gündeme gelen 'nin defans oyuncusu Kyle Walker hakkında kulübünün soruşturma başlatması bekleniyor.


    Louise McNamara

    Eskortlardan Louise , yıldız futbolcuyu suçlayarak, "Kyle şunu iyi bilmeli. Bir gün eve seks yapmak için yabancıları çağırıyor, ertesi gün herkese evde kalmaları yönünde ders veriyor" dedi. Rooney ve Walker, masum olduklarını iddia ederken, ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, "Tüm futbol endüstrisine atılmış bir leke" ifadesini kullandı.



    Wayne Ronney, daha önce de eşi ile yürüyüşe çıkmıştı.




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