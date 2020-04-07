Coronavirüs, İngiltere'ye sıçradı. Karantina başladı. Uyarıları ciddiye almayan Wayne Rooney ve Kyle Walker dışarı çıktı. Pretsbury Golf Sahası'nda turlamaya başladı. Polise yakalanan ikil olay çıkardı, Ada'da ortalık karıştı.
Öte yandan olaydan bir gün önce 2 bin pound karşılığında evine 2 eskort kadın çağırdığı için gündeme gelen Manchester City'nin defans oyuncusu Kyle Walker hakkında kulübünün soruşturma başlatması bekleniyor.
Louise McNamara
Eskortlardan Louise McNamara, yıldız futbolcuyu suçlayarak, "Kyle şunu iyi bilmeli. Bir gün eve seks yapmak için yabancıları çağırıyor, ertesi gün herkese evde kalmaları yönünde ders veriyor" dedi. Rooney ve Walker, masum olduklarını iddia ederken, ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, "Tüm futbol endüstrisine atılmış bir leke" ifadesini kullandı.
İngiliz futbolcu Wayne Ronney, daha önce de eşi ile yürüyüşe çıkmıştı.
Öte yandan olaydan bir gün önce 2 bin pound karşılığında evine 2 eskort kadın çağırdığı için gündeme gelen Manchester City'nin defans oyuncusu Kyle Walker hakkında kulübünün soruşturma başlatması bekleniyor.
Louise McNamara
Eskortlardan Louise McNamara, yıldız futbolcuyu suçlayarak, "Kyle şunu iyi bilmeli. Bir gün eve seks yapmak için yabancıları çağırıyor, ertesi gün herkese evde kalmaları yönünde ders veriyor" dedi. Rooney ve Walker, masum olduklarını iddia ederken, ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan, "Tüm futbol endüstrisine atılmış bir leke" ifadesini kullandı.
İngiliz futbolcu Wayne Ronney, daha önce de eşi ile yürüyüşe çıkmıştı.
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