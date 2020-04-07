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    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
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    Tedbiri elden bırakmıyor

    'da Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. İnsanların yoğun olarak toplandığı , , ve tarihi 'nın çevresi boş kaldı.

    Tedbiri elden bırakmıyor
    Almanya'da Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. İnsanların yoğun olarak toplandığı , , ve tarihi 'nın çevresi boş kaldı. Dışarıda olan insanların da maske takarak virüsten korunmaya çalıştıkları görüldü.

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