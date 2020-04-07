Tedbiri elden bırakmıyor

Almanya'da Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. İnsanların yoğun olarak toplandığı Mauer Park, Merkez Tren İstanyonu, Checkpoint Charlie ve tarihi Brandenburg Kapısı'nın çevresi boş kaldı. Dışarıda olan insanların da maske takarak virüsten korunmaya çalıştıkları görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.