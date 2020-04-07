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    • 07.04.2020 18:12
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    Son dakika: 'da nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e çıktı

    Çin'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Latin Amerika ülkesi 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

    Meksika'da ölü sayısı artıyor!

    Çin'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

    Latin Amerika ülkesi 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

    VAKA SAYISI 2 BİN 439'A ULAŞTI
    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 125'e, vaka sayısı 2 bin 439'a ulaştı.

    Ülkenin sınır eyaletlerinden Baja California, Nuevo Leon ve Tamaulipas'ta yetkililer, ABD'de hızla artan vakalar nedeniyle yeni önlemler aldı.

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün Twitter mesajında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara teşekkür ederek, "Hepinizin desteğiyle virüsü yeneceğiz. Meksika ekonomisini yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullanmıştı.

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