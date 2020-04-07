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    • Dünya
    • 07.04.2020 13:42
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    • 07.04.2020 13:47
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    Son dakika: le ilgili korkutan açıklama! Gizleniyor!

    ’de ortaya çıkan yeni tip hakkında her gün yeni bir bilgi geliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs 75 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Gelen son dakika haberine göre ’de iyileşip taburcu olan 51 kişi tekrar koronavirüse yakalandı. Güney Koreli sağlık otoriteleri, ölümcül virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu açıkladı.

    Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama! Gizleniyor!

    'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip ile (Kovid-19) mücadelede herkesin parmakla gösterdiği 'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı.

    "VİRÜS HÜCREDE GİZLENDİ VE TEKRAR AKTİF HALE GELDİ"
    Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansında yer alan habere göre; ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine dönen 51 kişide tekrar koronavirüs tespit edildi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı.

    SORUN TEST SONUÇLARINDA MI?
    İngiliz Daily Mail'e konu hakkında konuşan bazı uzmanlar ise, bu hastaların karantinadan bırakılmadan önce yapılan son testlerinin sonucunun doğruyu yansıtmadığını, bu kişilerin aslında hala enfekte olduğunu ancak testin bunu ortaya çıkartamadığını söyledi.

    JAPONYA'DA DA BENZER GELİŞME YAŞANMIŞTI
    'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Ülkede, yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğu bildirilmiş ve hastalığın nüksetmesi endişelere neden olmuştu.

    MAYMUNLAR ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR
    16 Mart'ta yayınlanan ve maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada, hayvanların laboratuvarda enfekte olduktan sonra koronavirüse karşı bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti.

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