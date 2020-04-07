İtalya 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 Nisan 2020

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

5 Nisan 2020

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887 oldu.

4 Nisan 2020

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.



3 Nisan 2020



İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 766 kişi arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi.

2 Nisan 2020

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.Ayrıntılar geliyor...