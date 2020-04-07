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    • 07.04.2020 19:59
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    Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

    İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor
    'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

    İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

    İTALYA'DA SON 1 HAFTADA ÖLÜM ORTALAMASI DÜŞTÜ

    6 Nisan 2020

    İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

    5 Nisan 2020

    İtalya'da nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887 oldu.

    4 Nisan 2020

    İtalya'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

    3 Nisan 2020

    İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 766 kişi arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi.

    2 Nisan 2020

    İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

    Ayrıntılar geliyor...

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