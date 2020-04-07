Örnek şoför! Sağlıkçı gibi giyinerek direksiyon başına geçti...

Tokat'ta halk minibüsü şoförünün Coronavirüse karşı aldığı önlemler dikkat çekmedi. Maskenin yanı sıra siperlik ve tulum giyen minibüs şoförü Alper Tunga Demir (28), "Covid-19 hastalığına karşı kendimce böyle bir önlem aldım. Hem yolcularımızın hem kendi sağlığımız için tedbir aldım. Şu an bu şekilde önlem alan tek kişiyim, örnek teşkil ediyorum. Arkadaşlarım da devamını getirecekler" diye konuştu.
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