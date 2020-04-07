Kaplanda corona çıktı

ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden Coronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte bin 151 kişi artarak; 10 bin 335'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 400 kişi artarak 337 bin 637'ye çıktı. New York'un Bronx kasabasında bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli Malezyalı bir kaplana koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. Ayrıca toplam 5 aslan ve kaplanda da hafif semptomların görüldüğü belirtildi.