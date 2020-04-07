Johnson yoğun bakımda

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, 10 gün önce virüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson'nun Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı bildirildi. İngiliz basını da, durumu kötüleşen ve önceki gece hastaneye kaldırılan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı. Başbakan'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekalet edeceği vurgulandı.
Johnson'un 7 aylık hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronavirüs'e yakalanmıştı.
Johnson'un 7 aylık hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronavirüs'e yakalanmıştı.
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