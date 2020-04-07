Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Johnson da

    lık Ofisi 'dan yapılan açıklamada, 10 gün önce virüs testi pozitif çıkan Başbakan 'nun 'daki 'nde a alındığı bildirildi.

    Johnson yoğun bakımda
    İngiltere lık Ofisi 'dan yapılan açıklamada, 10 gün önce virüs testi pozitif çıkan Başbakan 'nun 'daki 'nde a alındığı bildirildi. İngiliz basını da, durumu kötüleşen ve önceki gece hastaneye kaldırılan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı. Başbakan'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekalet edeceği vurgulandı.

    Johnson'un 7 aylık hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronavirüs'e yakalanmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Johnson yoğun bakımda
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri