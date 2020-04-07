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    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
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    İtalya'daki Ferrera kabasında henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi

    Çin'den yayılan Coronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 15 bini aştı. Ancak ülkenin kuzeyindeki Ferrera kabasında henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi.

    Ferrera rahat!
    Çin'den yayılan Coronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 15 bini aştı. Ancak ülkenin kuzeyindeki Ferrera kabasında henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi. Vakaya rastlanmaması ise şaşkınlığa yol açıyor. Belediye Başkanı da kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkililere "Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın" çağrısında bulundu.

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