İtalya'daki Ferrera kabasında henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi

Çin'den yayılan Coronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 15 bini aştı. Ancak ülkenin kuzeyindeki Ferrera kabasında henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi. Vakaya rastlanmaması ise şaşkınlığa yol açıyor. Belediye Başkanı da kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkililere "Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın" çağrısında bulundu.
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