İtalya'da karantina bitiyor!

ortaya çıkan Coronvirus, Avrupa'ya sıçradı. En büyük yarayı İtalya aldı. Ülkede virüsten ölenlerin oranı azaldı. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyon nüfuslu İtalya'nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasının artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu. Speranza, bu kapsamda yeni bir tedbir paketinin açıklanacağını ifade etti. Öte yandan, kapsamlı test çalışamalarının ve sıkı sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.Buna göre, COVID-19 vakalarının daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tedavi edilmesi için yerel sağlık sistemleri güçlendirilecek, halkın maske kullanımı her alana yayılacak ve sosyal mesafe kuralı için alınan tedbirler devam ettirilecek. Çizme'de Coronavirüs'ten 16 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 128 bin 948 kişide de virüs tespit edildi.İletişim Başkanlığı, Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi. Yapılan açıklamada virüs nedeniyle 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.