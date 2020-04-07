Google Maps, Coronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin rapor hazırladı. Türkiye'de iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığını gösterdi. İkamet edilen lokasyonlarda topluluk hareketliliği yüzde 17 arttı. İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş yerlerinde yüzde 63 azalmanın, ikamet yerlerinde topluluk hareketliliğinin de yüzde 24 artışın olduğuna işaret etti.
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