Dev ülkelerin, ekonomilerin, sosyal hayatın ve insanların savaş halinde olduğu koronavirüs salgınıyla ilgili dünya günlerdir Harvard profesörü Dr. Charles Lieber'in virüsü ABD'de üretip Çin'e sattığını ve ABD'nin ulusal güvenlik sırlarını da Çin ile paylaştığını konuşuyor.

Özellikle sosyal medyada yer alan iddialara göre, Lieber, virüsü ABD'de üretip Çin'de Wuhan Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği ve buradan yüklü miktarda para aldığı konuşuluyor.





ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 15 MİLYON DOLAR PARA ALDI

Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı olan 60 yaşındaki Dr. Charles Lieber, Çin'li kuruluşlardan yüz binlerce dolar karşılığında iş yaptığı öğrenilirken 'yalan ifadeleri' sonrası gözaltına alındı.

Mahkeme belgelerine göre, Lieber'in Harvard'daki araştırma grubu, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Savunma Bakanlığı'ndan yapacakları araştırmalar için 15 milyon dolardan fazla fon almıştı.

Şikayete göre, Lieber'in Çin'deki Wuhan Teknoloji Üniversitesi'ne (WUT) olan bağlılığından ve üst düzey bilim adamlarını ülkeye çekmek için Çin'li yetkililerle yaptığı bir sözleşme hakkında yalan söylediğini iddia ediyor.

Şikayete göre, Çin üniversitesi tarafından ayda 50.000 dolar ödendiğini ve WUT'ta bir nanobilim araştırma laboratuvarı kurması için 1,5 milyon dolar karşılığında anlaştı.





REUTERS DUYURDU: ADALET BAKANLIĞI SUÇLAMALARI YALANLADI

Yalan ifade vermek sebebiyle suçlu bulunan Lieber halkında espiyonaj ve ticari sırları satma suçlamaları da yöneltilmesi ise farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Harvard'da Kimya ve biyoloji kürsüsünün başındaki Lieber'in Wuhan'daki laboratuvara önemli çalışmalarını transfer ettiği ve yeni tip koronavirüsü Çin'e sattığı iddia edildi.

Reuters'in verdiği rakamlara göre Twitter, Facebook başta olmak üzere bir çok sosyal medya platformunda Lieber'in Kovid-19'u Çin'e sattığı için tutuklandığı bilgisi farklı dünya dillerinde yüz binlerce kez paylaşıldı. Reuters yaptığı 'teyit' paylaşımda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Lieber'in koronavirüsle ilgisi olmadığını açıkladı.



