Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.04.2020 05:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 05:28
    ABONE OL

    Dünyayı kasıp kavuran salgın ile ilgili bomba iddia: ü 'e Harvard profesörü Dr. mi sattı?

    Dünyayı kasıp kavuran salgını ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaye göre Harvard'da görev yapan Profesör Lieber 'de üretilen koronavirüsü 'e sattı. Dr. 'in, 'KOVİD-19 salgınının kökeni ile ilişkili olan bir Çin laboratuvarından para almak' suçlamasıyla gözaltına alındığı ileri sürülüyor. Ancak ABD suçlamaları yalanladı. Peki olayın gerçek yüzü ne? İşte detaylar...

    Koronavirüsü Çin'e o profesör mü sattı?

    Dev ülkelerin, ekonomilerin, sosyal hayatın ve insanların savaş halinde olduğu salgınıyla ilgili dünya günlerdir Harvard profesörü Dr. 'in virüsü 'de üretip 'e sattığını ve ABD'nin ulusal güvenlik sırlarını da Çin ile paylaştığını konuşuyor.

    Özellikle da yer alan iddialara göre, Lieber, virüsü ABD'de üretip Çin'de Wuhan Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği ve buradan yüklü miktarda para aldığı konuşuluyor.

    ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 15 MİLYON DOLAR PARA ALDI
    Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı olan 60 yaşındaki Dr. Charles Lieber, Çin'li kuruluşlardan yüz binlerce dolar karşılığında iş yaptığı öğrenilirken 'yalan ifadeleri' sonrası gözaltına alındı.

    Mahkeme belgelerine göre, Lieber'in Harvard'daki araştırma grubu, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve 'ndan yapacakları araştırmalar için 15 milyon dolardan fazla fon almıştı.

    Şikayete göre, Lieber'in Çin'deki Wuhan Teknoloji Üniversitesi'ne (WUT) olan bağlılığından ve üst düzey bilim adamlarını ülkeye çekmek için Çin'li yetkililerle yaptığı bir sözleşme hakkında yalan söylediğini iddia ediyor.

    Şikayete göre, Çin üniversitesi tarafından ayda 50.000 dolar ödendiğini ve WUT'ta bir nanobilim araştırma laboratuvarı kurması için 1,5 milyon dolar karşılığında anlaştı.

    REUTERS DUYURDU: ADALET BAKANLIĞI SUÇLAMALARI YALANLADI
    Yalan ifade vermek sebebiyle suçlu bulunan Lieber halkında espiyonaj ve ticari sırları satma suçlamaları da yöneltilmesi ise farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Harvard'da Kimya ve biyoloji kürsüsünün başındaki Lieber'in Wuhan'daki laboratuvara önemli çalışmalarını transfer ettiği ve yeni tip koronavirüsü Çin'e sattığı iddia edildi.

    Reuters'in verdiği rakamlara göre Twitter, Facebook başta olmak üzere bir çok sosyal medya platformunda Lieber'in Kovid-19'u Çin'e sattığı için tutuklandığı bilgisi farklı dünya dillerinde yüz binlerce kez paylaşıldı. Reuters yaptığı 'teyit' paylaşımda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Lieber'in koronavirüsle ilgisi olmadığını açıkladı.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Dünyayı kasıp kavuran salgın ile ilgili bomba iddia: Koronavirüsü Çin'e Harvard profesörü Dr. Charles Lieber mi sattı?
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri