Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni tip Corona virüs salgını, adeta insanlığın kabusu haline geldi. Hayatını her alanını etkiledi. Avrupa, virüsün yeni merkezi haline geldi. Başta İtalya, İspanya ve Fransa'yı etkileyen salgın diğer AB ülkelerinin de sıkıntılı günler yaşanmasına neden oldu. Vaka ve ölümlerin hızla artması ve sokağa çıkma yasaklarının gelmesiyle insanlar ev kapanmak zorunda kaldı. Coronavirüs, gece hayatını da yön verdi. Eğlencenin merkezi olarak bilinen Berlin ve Amsterdam'da balkon partileri verilmeye başlandı.
CORONA KULÜBÜ
ABD"de New York'ta Corona gece kulübü açıldı... Dışarıdan internet üzerinden görüntülü olarak gece kulübüne katılanlar 10 dolar ödüyor. Yapılan şovları yakından görebileceğiniz ön masalar için de 80 dolar vererek eğlenceye görüntülü olarak dahil olabiliyorsunuz.
CORONA KULÜBÜ
ABD"de New York'ta Corona gece kulübü açıldı... Dışarıdan internet üzerinden görüntülü olarak gece kulübüne katılanlar 10 dolar ödüyor. Yapılan şovları yakından görebileceğiniz ön masalar için de 80 dolar vererek eğlenceye görüntülü olarak dahil olabiliyorsunuz.
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