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    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle insanlar evlere kapandı! ve Amsterdam’da balkon partileri start verdi...

    'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni tip Coronavirüs salgını tüm dünyada insanlar kendilerini eve hapsetti. ve Amsterdam’da balkon partileri start verdi...

    Balkon partisi!
    Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni tip Corona virüs salgını, adeta insanlığın kusu haline geldi. Hayatını her alanını etkiledi. Avrupa, virüsün yeni merkezi haline geldi. Başta İtalya, ve 'yı etkileyen salgın diğer AB ülkelerinin de sıkıntılı günler yaşanmasına neden oldu. Vaka ve ölümlerin hızla artması ve sokağa çıkma yasaklarının gelmesiyle insanlar ev kapanmak zorunda kaldı. Coronavirüs, gece hayatını da yön verdi. Eğlencenin merkezi olarak bilinen ve Amsterdam'da balkon partileri verilmeye başlandı.



    CORONA KULÜBÜ
    ABD"de 'ta Corona gece kulübü açıldı... Dışarıdan internet üzerinden görüntülü olarak gece kulübüne katılanlar 10 dolar ödüyor. Yapılan şovları yakından görebileceğiniz ön masalar i de 80 dolar vererek eğlenceye görüntülü olarak dahil olabiliyorsunuz.

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