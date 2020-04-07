Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.04.2020 00:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 00:19
    ABONE OL

    'deki uçak gemisi krizinde flaş gelişme: Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa etti

    Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Thomas Modly, "USS " uçak gemisi kaptanı Brett Cozier'e yönelik ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından istifasını verdi.

    ABD'deki uçak gemisi krizinde flaş gelişme

    basınında çıkan haberlere göre, kaptan Cozier'in, gemide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle personelin tahliyesine ilişkin gönderdiği mektubun basına sızmasının ardından kaptanı ihanetle suçlayan Modly, gelen tepkiler üzerine vekalet ettiği Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı.

    Savunma Bakanı Mark Esper'in Modly'nin istifasını kabul edip etmediği henüz netlik kazanmazken Kongrede Modly'ye yönelik artan eleştirilerin Esper'e çok seçenek bırakmadığı ifade ediliyor.

    Modly'nin yerine Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri James McPherson'ın atanacağı konuşuluyor.

    "YA ÇOK NAİF YA DA APTAL"
    Kaptan Brett Crozier, gemideki Kovid-19 vakalarına ilişkin Amerikan Donanması'na yolladığı mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

    Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

    Modly ise Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını belirterek, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. Ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullanmıştı.

    Kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çeken Modly, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Modly'nin kaptana yönelik suçlayıcı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İlk etapta sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Modly, dün ise ifadelerinin maksadını aştığı gerekçesiyle özür dilemişti.

    gemisi, üzerindeki 5 bine yakın personelle Guam adasında karantinaya alınmıştı.

    Gemideki Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 176'ya ulaşmışken Kaptan Cozier'in de Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya ABD'deki uçak gemisi krizinde flaş gelişme: Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa etti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri