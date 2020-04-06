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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle karantinada olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Johnson, "İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" dedi.

  • Dünya
  • 06.04.2020 16:48
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00
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Karantinadaki Boris Johnson'dan mesaj

Coronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

İNGİLİZ BASINI DURUMUNUN AĞIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ!
İngiliz basını, Başbakan Johnson'ın durumunun ağırlaştığını iddia etmişti. Başbakanın, hastanede oksijen tedavisi gördüğü ifade etmişti.

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