Son dakika: Koronavirüs nedeniyle karantinada olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyiyim

Coronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

İNGİLİZ BASINI DURUMUNUN AĞIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ!

İngiliz basını, Başbakan Johnson'ın durumunun ağırlaştığını iddia etmişti. Başbakanın, hastanede oksijen tedavisi gördüğü ifade etmişti.