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Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi. Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya’da Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, bölgede maskesiz dışarı çıkılmasını yasaklarken, yarından itibaren 3,3 milyon maskenin dağıtılacağını açıkladı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 19:32
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 19:32
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