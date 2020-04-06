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: ’nin eyaletinde 3 bin 500 araç alev alev yandı

haberi... ’nin eyaletindeki bir havaalanında çıkan da 3 bin 500 kiralık araç yandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 10:52
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 11:27
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3 bin 500 araç alev alev yandı

'nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı'nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi.

Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.


Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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