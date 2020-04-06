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Son dakika: 'den dikkat çeken Marshall planı çıkışı!

Son dakika herleri... ’de ortaya çıkan koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini vurdu. AB Başkanı Ursula von der Leyen dikkat çeken bir çıkış yaptı. Leyen AB ülkelerinin zor durumda olduğunu söyleyerek 2. ’nın ardından ortaya çıkan Marshall planını hatırlattı. başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi AB'nin çalışmalarını yetersiz bulmuş, isyan bayrağını açmıştı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 09:51
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 09:56
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AB'den dikkat çeken Marshall planı çıkışı!

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek i bir "Marshall Planı"na ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Welt Gazetesi için yazdığı makalede, Avrupa'nın bilinmeyen bir düşman ve benzeri görülmemiş bir kriz ile beklenmedik sırada karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için daha fazla para ayrılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa için bir Marshall Planı'na ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bundan dolayı AB bütçesinde büyük yatırımların yer alması gerektiğine dikkati çekerek, tüm ülkeler tarafından dayanışma aracı olarak kabul edilen AB bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan 'daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan krizin üstesinden gelemeyen AB ülkeleri için yardım paketi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Brinkhaus, olumsuz etkilenen ülkelere hızlı şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın özellikle kriz döneminde dayanışma içinde olması lazım." ifadesini kullandı.

Marshall Planı, İkinci sonrasında Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olarak biliniyor.

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