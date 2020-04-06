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    • 06.04.2020 21:06
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti. Can kaybı bakımından New York 4 bin 159 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 917 ölümle New Jersey ve 617 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

    ABD'de korkutan Kovid-19 bilançosu

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 335'e yükseldi.

    Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

    Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

    VAKA SAYISI 347 BİNİ BULDU
    Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

    ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

    ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

    ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.



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