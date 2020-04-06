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Sırtı dı virüs çıktı

İzmit'te sırt sı şikayetiyle hastaneye giden 'ya Coronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi , "Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. pozitif çıktı. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.

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Sırtı ağrıdı virüs çıktı
İzmit'te sırt sı şikayetiyle hastaneye giden 'ya Coronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi , "Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. pozitif çıktı. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.

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