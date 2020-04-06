İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya Coronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, "Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç Coronavirüs pozitif çıktı. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.
Sırtı ağrıdı virüs çıktı
İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya Coronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, "Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç Coronavirüs pozitif çıktı. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.
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