İtalya sokakta

Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 887'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı İtalya'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ülkede sistemin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği sebebiyle cenazeleri koyacak yer kalmadı.
Ülkede sistemin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği sebebiyle cenazeleri koyacak yer kalmadı.
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