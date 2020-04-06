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Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 887'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı 'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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İtalya sokakta
Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 887'ye, vaka sayısının ise 124 bin 632'ye ulaştığı 'dan gelen korkunç görüntüler hastalık gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.




Ülkede sistemin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği sebebiyle cenazeleri koyacak yer kalmadı.

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